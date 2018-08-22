В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что казахстанцы могут вывести 650 тысяч тенге через eGov, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Те, кто работал в период с 1991 по 2018 год, на территории Казахстана или Российской Федерации, имеют право на вывод 650.000,00 ₸ от eGov. Проверьте является ли ваше имя в списке тех кто имеют право на вывод этих денежных средств, - говорится в сообщении. Более того, дается ссылка, пройдя по который пользователь попадает на непонятный сайт, отдаленно напоминающий eGov. Там же предлагается ответить на несколько вопросов. Однако в АО «Национальные информационные технологии» опровергают эту информацию. - АО «Национальные информационные технологии» опровергает информацию, распространяющуюся в мессенджере «WhatsApp», где говорится что люди, работающие в период с 1991 по 2018 гг., могут вывести денежные средства с портала eGov. Данная информация является недостоверной, в связи с чем, просим вас не поддаваться на провокации, - говорится в сообщении на официальной странице в Facebook.