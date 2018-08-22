Массовый падеж произошел в частном крестьянском хозяйстве в поселке Копа. Как раасказал руководитель управления ветеринарии Актюбинской области Кенес Канатбаев, предварительная причина гибели скота – отравление ядовитым растением, которое содержалось в сене. - После осмотра есть подозрения, что это было отравление. Пробы отправлены в ветеринарную лабораторию для исключения или подтверждения данного анализа. Хочу сообщить, что мясо зарезанных животных никуда не ушло, ни в город, ни в колбасные цеха, - прокомментировал ситуацию Кенес Канатбаев. Владелец ТОО «Актеп» уже обратился с заявлением в правоохранительные органы. Предприниматель не исключает, что коровы были намеренно отравлены. На сегодня, по данным руководителя управления ветеринарии Актюбинской области Кенеса Канатбаева, 127 голов больных животных уже уничтожены путем сжигания. В течение дня специалисты намерены сжечь остальные туши.