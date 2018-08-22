Иллюстративное фото с сайта www.olympic.kz Атырауская спортсменка Жансель Дениз стала серебряным призером Азиатских игр в Индонезии. В первом бою Жансель одержала победу над филиппинкой со счетом 8:7. Во втором бое она победила вьетнамку со счетом 16:1. В полуфинале наша соотечественница смогла одолеть узбекскую таэквондистку со счетом 19:3. В финальном поединке она сошлась с южнокорейской спортсменкой и уступила ей со счетом 27:21.