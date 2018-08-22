Сегодня, 22 августа, в пункте приема металлолома по улице Акмолинская была задержана преступная группировка, занимающаяся кражей канализационных люков. - В последнее время участились случаи кражи металлических люков "Батыс су арнасы"и "Казахтелеком". В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудниками криминальной полиции Абайского отдела полиции были задержаны трое мужчин, подозреваемых в краже люков. В ходе проведения следственных действий выяснилось, куда сдавались люки, - рассказал заместитель начальника УВД г.Уральск Нурлан БИСЕНОВ, сообщив, что и действиям владельца пункта приема металлолома будет дана правовая оценка. Ему грозит наказание по статье 196 УК РК "Скупка краденного". Кстати, за пять люков весом от 50 до 53 килограммов воры выручили всего 13 тысяч тенге. По данному факту начато досудебное расследование.