Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя управления криминальной полиции ДВД ЗКО Рауана МУСИНА, кража произошла 16 мая нынешнего года. Мужчина отжал металлическую решетку и проник в частный дом по улице Сейфуллина. В доме из сейфа он похитил деньги и золотые украшения на общую сумму 18 млн 810 тысяч тенге. - В результате оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции ДВД ЗКО был установлен подозреваемый, который был задержан в г.Актау. В настоящее время судом г.Уральска Тешаев признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, - рассказал Рауан МУСИН. - Всего за 7 месяцев 2018 года сотрудниками департамента внутренних дел изобличены и привлечены к уголовной ответственности 1341 человек, которые совершили 1873 факта краж чужого имущества. Доказано 58 фактов краж из квартир, совершенными группой лиц (всего привлечено к ответственности 37 «квартирных групп»). Одним из положительных моментов по раскрытию преступлений данной категории могу отметить, что 16 апреля 2018 года судом Уральска осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы 21-летний мужчина, который в период за 2017-2018 годы совершил 16 квартирных краж на территории нашего города.