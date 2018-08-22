Мужчину осудили на три с половиной года лишения свободы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя управления криминальной полиции ДВД ЗКО Рауана МУСИНА, кража произошла 16 мая нынешнего года. Мужчина отжал металлическую решетку и проник в частный дом по улице Сейфуллина. В доме из сейфа он похитил деньги и золотые украшения на общую сумму 18 млн 810 тысяч тенге. - В результате оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками полиции ДВД ЗКО был установлен подозреваемый, который был задержан в г.Актау. В настоящее время судом г.Уральска Тешаев признан виновным и осужден к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, - рассказал Рауан МУСИН. - Всего за 7 месяцев 2018 года сотрудниками департамента внутренних дел изобличены и привлечены к уголовной ответственности 1341 человек, которые совершили 1873 факта краж чужого имущества. Доказано 58 фактов краж из квартир, совершенными группой лиц (всего привлечено к ответственности 37 «квартирных групп»). Одним из положительных моментов по раскрытию преступлений данной категории могу отметить, что 16 апреля 2018 года судом Уральска осужден к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы 21-летний мужчина, который в период за 2017-2018 годы совершил 16 квартирных краж на территории нашего города.