По словам супруги мужчины Динары, ее муж ушел 19 августа в обед. Семья проживает в районе остановки Детсад. - Я написала заявление в полицию. Полицейские приезжали домой, сняли отпечатки пальцев, взяли его фото, подробное описание. Я сама тоже не сижу на месте, распечатала его фотографии и ходила по району, искала самостоятельно. В районе "Шанхай" есть гаражи, так вот там сторожа сказали что видели его во второй половине дня 20 августа, - рассказала Динара. - Недавно я созвонилась с волонтерами, они также обещали помочь с поисками. По словам женщины, у Владимира было сотрясение мозга и стех пор у него проблемы с памятью.