Об этом на брифинге в ДВД ЗКО сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции Рауан МУСИН. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Достигнута 100-процентная раскрываемость убийств, изнасилований и вымогательств. Останавливаясь на преступлениях, вызвавших общественный резонанс, хотелось бы отметить, что все они были раскрыты, - заявил Рауан МУСИН. Далее замначальника управления перечислил резонансные преступления. Это убийство женщины, чье тело было обнаружено возле УВД г.Уральск, убийство мужчины в обменнике г.Аксай, убийство выпускницы школы в п.Дарьинское Зеленовского района и другие. Между тем, нераскрытыми остаются не менее громкие убийства прошлых лет. К примеру, в 2013 году в собственной квартире была убита работница КПО б.в. Труп женщины, обмотанный скотчем и с полиэтиленовым мешком на голове, обнаружили родственники. Также убийство пожилой супружеской пары, чьи тела были обнаружены в собственном доме в районе кинотеатра "Казахстан". На свободе разгуливает и убийца 21-летнего продавца арбузов. Убийство произошло в июле 2017 года. В октябре 2015 года на веранде собственного дома в Аксае был застрелен бизнесмен. Преступление так и осталось не раскрытым.