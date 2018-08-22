Иллюстративное фото 27 хозяйств привезут из Атырау в столицу 12,5 тонны картофеля, овощей и бахчевых, 10 тонн мясных и 2,5 тонны молочных продуктов. На ярмарке также будет представлено 20 тонн рыбной продукции. Ее отправят крупные производители области – это 2 предприятия города Атырау «Аманкелді» и «Тілекші», ТОО «СевКазКаспий» Курмангазинского района, а также предприятие «Жамбыл» Исатайского района. - Предприятия «Карат» и «Асыл агро» привезут 3 тысячи консервов и колбасных изделий, предприятие «Алмалы құс» представит 60 тысяч куриных яиц. Мясная продукция будет доставлена из Жылыойского, Индерского, Курмангазинского, Кызылкогинского, Исатайского, Макатского и Махамбетского районов, - рассказали в управлении сельского хозяйства Атырауской области. Отметим, что в сельскохозяйственной ярмарке в Астане примут участие около 170 жителей Атырауской области.