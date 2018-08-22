Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем в городе будет переменная облачность, +24, ночью возможен дождь с грозой, +14. В Атырау переменная облачность, днем +30, ночью +20. В Актобе будет дождливая погода, +23 днем и +9 вечером. В Актау ожидается теплая погода. Днем воздух прогреется до +27, ночью +16.