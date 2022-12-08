- Закон предусматривает поддержку безработной молодёжи и расширение деятельности молодёжных ресурсных центров. Кроме того, содержит нормы, связанные с увеличением периода социальных выплат по уходу за ребенком до полутора лет и назначением социальной помощи на каждого ребёнка в возрасте от одного до шести лет. Считаем, что закон позволит нам принять комплекс мер по усилению молодёжной политики, а также решению ряда социальных проблем, - отметил Маулен Ашимбаев.Также закон предусматривает фиксацию пенсионного возраста женщин на уровне 61 года до 2028 года. Первого сентября в послании народу Казахстана президент сказал, что планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года. В Минтруда объяснили пятилетнюю «заморозку» пенсионного возраста для женщин негативным влиянием пандемии коронавируса на здоровье и продолжительность жизни граждан.
«Заморозка» пенсионного возраста для женщин: парламент Казахстана принял закон
Депутаты сената приняли законопроект по вопросам государственной молодёжной политики и социального обеспечения. Председатель сената отметил, что закон принят для усиления всесторонней поддержки молодёжи. - Закон предусматривает поддержку безработной молодёжи и расширение деятельности молодёжных ресурсных центров. Кроме того, содержит нормы, связанные с увеличением периода социальных выплат по уходу за ребенком до полутора лет и назначением социальной помощи на каждого ребёнка в возрасте от одного до шести лет. Считаем, что закон позволит нам принять комплекс мер по усилению молодёжной политики