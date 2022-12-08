«Заморозка» пенсионного возраста для женщин: парламент Казахстана принял закон

Депутаты сената приняли законопроект по вопросам государственной молодёжной политики и социального обеспечения. Председатель сената отметил, что закон принят для усиления всесторонней поддержки молодёжи. - Закон предусматривает поддержку безработной молодёжи и расширение деятельности молодёжных ресурсных центров. Кроме того, содержит нормы, связанные с увеличением периода социальных выплат по уходу за ребенком до полутора лет и назначением социальной помощи на каждого ребёнка в возрасте от одного до шести лет. Считаем, что закон позволит нам принять комплекс мер по усилению молодёжной политики