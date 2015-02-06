Всего в 2014 году владельцы частных транспортных средств выплатили 31,6 миллиардов тенге налогов. Это на 2 миллиарда больше, чем в 2013 году, сообщает ranking.kz. pu2 Рост отмечен в 15 регионах. Наибольший – в Алматы (на 687 миллионов тенге, до 8 миллиардов), и Алматинской области (на 274 миллиона тенге, до 3,3 миллиардов). Самые высокие темпы роста – в Западно-Казахстанской области, на 19%, до 1 миллиарда тенге. На один автомобиль владелец в среднем выплатил 8,5 тысяч тенге, против 8,3 тысяч в 2013 году. Самые дорогие средние чеки по автоналогам – в Алматы (17,3 тысячи на машину) и Астане (12,6 тысяч).