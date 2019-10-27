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Социум

Запуск нового КОСа поможет изменить экологию Атырау в лучшую сторону

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев проинспектировал ход строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) в левобережной части Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Проект по строительству комплекса канализационно-очистных сооружений (КНС) для левобережной части города Атырау начался в 2017 году. На данный момент уже завершены основные строительно-монтажные работы. В следующем году КОС должен функционировать в полную мощность. Глава региона отметил уникальность и особую значимость проекта для экологической безопасности региона. Весь комплекс включает в с
Дана Рахметова
Запуск нового КОСа поможет изменить экологию Атырау в лучшую сторону
Аким Атырауской области Нурлан Ногаев проинспектировал ход строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) в левобережной части Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
Проект по строительству комплекса канализационно-очистных сооружений (КНС) для левобережной части города Атырау начался в 2017 году. На данный момент уже завершены основные строительно-монтажные работы. В следующем году КОС должен функционировать в полную мощность. Глава региона отметил уникальность и особую значимость проекта для экологической безопасности региона. Весь комплекс включает в себя площадку головной канализационной станции, напорный коллектор неочищенных стоков, площадку канализационных очистных сооружений, коллектор очищенных стоков и площадку биологических прудов и полей испарения. Такая система очистки применяется только в нескольких городах Казахстана. После введения в эксплуатацию нового КОСа будут ликвидированы поля испарения «Тухлой Балки». Своевременная очистка стоков, которая станет возможна после введения в эксплуатацию нового КОСа, в первую очередь, важна для экологии. Она предотвращает непоправимое загрязнение водоемов и почвы, грунтовых вод. Загрязненная вода влияет на экосистему в целом. Наличие очистных сооружений также делает рабочий процесс более экономичным, ведь очищенные сточные воды можно использовать повторно для хозяйственных нужд. Аким области обратился к представителю КГП «Атырау Су Арнасы», специалисты которого должны уже на этом этапе присутствовать на объекте и проходить необходимое обучение по его дальнейшему управлению. – Впоследствии ваше предприятие будет обслуживать этот объект. Ваши специалисты должны уже сейчас видеть и уметь эксплуатировать данный комплекс. Они должны быть готовы к моменту подключения объекта. Вы должны сюда отправить не менее 20 человек, которые посменно будут обслуживать объект, – сказал Нурлан Ногаев. – Работы идут по плану, это хорошо, мы должны ввести этот стратегический объект в срок. Еще в марте текущего года глава региона, посещая строительный объект, отметил, что реализация этого проекта позволит решить многие проблемные вопросы, значительно улучшит экологическую ситуацию на территории города. Впоследствии к данной системе КНС планируется подключить и частный сектор областного центра. Стоит напомнить, что существующие сегодня канализационные сооружения были сданы в эксплуатацию в 1978 году, за это время на них не производился капитальный ремонт. Сточные воды, перед тем как попасть на поля испарений, не проходили полный цикл очищения. С вводом в строй нового КОС вопрос по загрязнению экологии канализационными нечистотами будет полностью решен.
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КОС

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