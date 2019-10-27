Запуск нового КОСа поможет изменить экологию Атырау в лучшую сторону

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев проинспектировал ход строительства канализационно-очистных сооружений (КОС) в левобережной части Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. Проект по строительству комплекса канализационно-очистных сооружений (КНС) для левобережной части города Атырау начался в 2017 году. На данный момент уже завершены основные строительно-монтажные работы. В следующем году КОС должен функционировать в полную мощность. Глава региона отметил уникальность и особую значимость проекта для экологической безопасности региона. Весь комплекс включает в с