Заработали 221 млн тенге и попали под арест: АФМ раскрыло схему конспирации с вейпами

Нелегальный товар продавали через соцсети, а миллионные доходы выводили через подставных лиц.

В Акмолинской области пресечена деятельность группы лиц, занимавшейся незаконным сбытом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним. По данным АФМ, сумма полученного дохода превысила 221 миллион тенге.

Сбыт запрещенной продукции осуществлялся через онлайн-магазины в социальных сетях, а доставка покупателям производилась курьерским способом. Для сокрытия деятельности участники схемы использовали меры конспирации, включая привлечение дропперов для приема и обналичивания денежных средств.

Предполагаемый организатор схемы помещен под стражу. На принадлежащие подозреваемым квартиру и автомобиль наложен арест.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация по делу не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.

Согласно сведениям Агентства по финансовому мониторингу, с начала текущего года по фактам незаконного сбыта вейпов начато 12 досудебных расследований.

Из незаконного оборота сотрудники ведомства изъяли 717 тысяч единиц профильной продукции. Проверочные и следственные мероприятия в данном направлении продолжаются.