Зарплаты госслужащих планируют повысить до 150 процентов в Казахстане

С 1 июля в Казахстане изменится система оплаты труда государственных служащих, которая повысит зарплаты чиновников на 30-150 процентов. Об этом сообщил директор департамента государственной службы Агентства по делам госслужбы Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Основной упор будет сделан на повышение зарплаты в значительной степени в селах и районах для сокращения диспропорции. Предварительно, прирост по всей системе госслужбы составит от 30 до 150 процентов, - рассказал Тлеукенов на брифинге СЦК. По его словам, новая система оплаты труд