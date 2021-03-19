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Социум

Зарплаты госслужащих планируют повысить до 150 процентов в Казахстане

С 1 июля в Казахстане изменится система оплаты труда государственных служащих, которая повысит зарплаты чиновников на 30-150 процентов. Об этом сообщил директор департамента государственной службы Агентства по делам госслужбы Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" - Основной упор будет сделан на повышение зарплаты в значительной степени в селах и районах для сокращения диспропорции. Предварительно, прирост по всей системе госслужбы составит от 30 до 150 процентов, - рассказал Тлеукенов на брифинге СЦК. По его словам, новая система оплаты труд
Кристина Кобина
Зарплаты госслужащих планируют повысить до 150 процентов в Казахстане
С 1 июля в Казахстане изменится система оплаты труда государственных служащих, которая повысит зарплаты чиновников на 30-150 процентов. Об этом сообщил директор департамента государственной службы Агентства по делам госслужбы Жаркын Тлеукенов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" - Основной упор будет сделан на повышение зарплаты в значительной степени в селах и районах для сокращения диспропорции. Предварительно, прирост по всей системе госслужбы составит от 30 до 150 процентов, - рассказал Тлеукенов на брифинге СЦК. По его словам, новая система оплаты труда не связана с обычным механическим повышением зарплаты. - Это новый инструмент, где мы пересматриваем подходы к выплате госслужащим. По старой системе зарплата зависела от уровня должности. Новая система учитывает важность должности, какого спектра и качества нужны компетенции, круг полномочий и ответственности. Это все между собой сопоставляется по принципу "равная оплата за равный труд". С 2018 года пилот по новой системе оплаты труда был и доказал свою эффективность в плане повышения привлекательности госслужбы, - пояснил Тлеукенов. Сейчас, по его словам, проект разработан, прорабатывается методология по распределению должностей по функциональным блокам. - Есть стратегические должности и блоки, есть должности, которые просто осуществляют техсопровождение и функционирование, а также должности, которые влияют на достижение целей и задач. В зависимости от принадлежности будет дифференцирован размер заработной платы. Расчеты по номинальному значению сейчас осуществляются, поэтому конкретно трудно назвать размер зарплаты, - отметил он. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
зарплата

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