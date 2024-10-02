По данным прокуратуры ЗКО, лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить деньги от доверчивых граждан. При этом у них изначально не было намерений выполнить свои обязательства. Так, подсудимые в социальных сетях, а также на различных интернет-платформах разместили объявление о строительстве таунхаусов.

– Создавая видимость предпринимательской деятельности, злоумышленники не имея земельных участков под строительство таунхаусов, получали деньги от заказчиков и в последующем внушали доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении договора строительного подряда. Получив деньги, застройщики обещали в установленные договором сроки построить заветное для пострадавших жилья, однако фактически его не исполняли на протяжении длительного времени, продолжая вводить в заблуждение, - сообщили в прокуратуре.

В деле фигурируют 32 пострадавших, которым причинен ущерб на 490,1 миллион тенге. Сами застройщики вину свою не признали, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими.

Приговором суда оба подсудимых признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 6 и 7 лет. Кроме этого они должны будут возместить ущерб потерпевшим в полном объеме.

Прокуроры подчеркивают, что в этом году увеличилось количество недобросовестных застройщиков, которые обманывают людей, обещая выгодные условия при покупке жилья и не выполняют свои обязательства. По этой причине гражданам рекомендуют тщательно проверять репутацию застройщиков и сообщать о любых подозрительных действиях.