Затишье перед магнитной бурей: ученые рассказали каким будет 8 февраля

Согласно геомагнитным прогнозам, 8 февраля сильных магнитных бурь не предвидится. Утром геомагнитная активность будет на уровне 3 баллов, что соответствует «зеленому» уровню. Этот показатель означает спокойствие и отсутствие какой-либо угрозы.

Правда, обстановка может поменяться. Обычно после солнечных вспышек увеличивается значение К-индекса, который используется для измерения геомагнитной активности.

Вполне вероятно, что в ближайшие выходные Земля ощутит последствия М-вспышки, произошедшей 6 февраля.

Уровень вспышечной активности все еще находится в красной зоне и составляет 7,7 балла. Только за 7 февраля произошло пять вспышек класса М.

Ранее мы сообщали, что на Красной планете нашли загадочную квадратную структуру. Ей заинтересовался Илон Маск .