Затор из 350 автомобилей образовался в ЗКО

Затор из 300 фур и 50 автомобилей образовался 10 марта в 02.41 на территории Шынгырлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что на 489-522 км трассы Самара-Шымкент, на разных участках дороги, не доезжая 4-5 км до границы Актюбинской области, образовался затор из грузовых большегрузных и легковых автомобилей (примерно 300 фур и 50 автомобилей). Автомобили не могут заехать на подъем. Водители выехали, несмотря на ухудшение погодных условий и предупреждение спасателей. На месте работают сотрудники ДЧС и техника. - На данный момент ведутся раб