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Социум

Затор из 350 автомобилей образовался в ЗКО

Затор из 300 фур и 50 автомобилей образовался 10 марта в 02.41 на территории Шынгырлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что на 489-522 км трассы Самара-Шымкент, на разных участках дороги, не доезжая 4-5 км до границы Актюбинской области, образовался затор из грузовых большегрузных и легковых автомобилей (примерно 300 фур и 50 автомобилей). Автомобили не могут заехать на подъем. Водители выехали, несмотря на ухудшение погодных условий и предупреждение спасателей. На месте работают сотрудники ДЧС и техника. - На данный момент ведутся раб
Дана Рахметова
Затор из 350 автомобилей образовался в ЗКО
Затор из 300 фур и 50 автомобилей образовался 10 марта в 02.41 на территории Шынгырлауского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Затор из 350 автомобилей образовался в ЗКО
Затор из 350 автомобилей образовался в ЗКО
В пресс-службе ДЧС ЗКО рассказали, что на 489-522 км трассы Самара-Шымкент, на разных участках дороги, не доезжая 4-5 км до границы Актюбинской области, образовался затор из грузовых большегрузных и легковых автомобилей (примерно 300 фур и 50 автомобилей). Автомобили не могут заехать на подъем. Водители выехали, несмотря на ухудшение погодных условий и предупреждение спасателей. На месте работают сотрудники ДЧС и техника. - На данный момент ведутся работы. По данным на 9.30, на месте осталось 257 фур, легковые автомобили все полностью выехали. Уважаемые жители Западно-Казахстанской области ДЧС ЗКО напоминает водителям о необходимости строго соблюдать меры безопасности на зимних трассах. О состоянии дорог информацию можно получить в мобильном приложении «Дармен». Если необходима помощь спасателей сообщите по номеру «112», - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. qFHXhrhdMoU U-HjnBUZZT8 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлены пресс-службой ДЧС ЗКО
снег Затор

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