Завернул малыша в полотенце и выбросил на мороз: в Семее вынесли приговор экс-полицейскому

Отца девочки признали виновным в убийстве малолетнего и приговорили к пожизненному лишению свободы, а мать попала под амнистию.

В Семее огласили приговор бывшим сотрудникам органов внутренних дел по делу о гибели их новорожденной дочери. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, а женщина попала под амнистию, передает телеканал КТК.

Как установлено следствием и судом, женщина скрывала свою беременность и родила ребенка дома. Позже она утверждала, что девочка появилась на свет мертвой. Однако судебно-медицинская экспертиза опровергла эту версию и установила: младенец родился живым и скончался от переохлаждения.

Непосредственным исполнителем преступления признан отец ребенка - именно он вывез новорожденную и выбросил ее в мусорный контейнер. На момент совершения преступления оба родителя являлись действующими сотрудниками правоохранительных органов.

Решением суда подсудимых лишили специальных званий. 26-летнего отца девочки признали виновным в убийстве малолетнего и приговорили к пожизненному лишению свободы.

- Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы, - зачитал приговор судья.

21-летней матери ребенка назначили два года лишения свободы по статье 100 УК РК ("Убийство матерью своего новорожденного ребенка"), однако освободили от наказания на основании закона об амнистии.

Напомним, трагедия произошла в начале февраля 2026 года в Семее: тело младенца, завернутое в полотенце, обнаружили в мусорном контейнере. В ходе расследования выяснилось, что девушка родила ребенка в туалете квартиры, после чего вызвала своего 26-летнего молодого человека, который и увез живого младенца. Изначально в ДП области Абай отрицали принадлежность фигурантов к правоохранительным органам и отпустили их под подписку о невыезде, однако в ходе судебного процесса подтвердилось, что оба на момент совершения преступления работали в полиции.

Источник: КТК