- 15 декабря уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду. Сатыбалды, руководство подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов. На стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен, - говорится в сообщении.Досудебное расследование завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам. Расследование в отношении Сатыбалды по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается. 16 марта Гульмиру Сатыбалды задержали по подозрению в рейдерском захвате бизнеса. Её супруг Кайрат Сатыбалдыулы был задержан 13 марта. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По делу Кайрата Сатыбалды из-за рубежа вернули драгоценности на 230 млн долларов, также скоро вернут 300 миллионов долларов, который фигурант вложил в иностранные ценные бумаги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Завершилось расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам захвата бизнеса
По другим фактам рейдерства расследование продолжается. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия предприятий, сопряжённого в том числе с похищением человека. Сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге. - 15 декабря уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду. Сатыбалды, руководство подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностные лица государствен