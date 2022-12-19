Завершилось расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам захвата бизнеса

По другим фактам рейдерства расследование продолжается. Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили о завершении расследования в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия предприятий, сопряжённого в том числе с похищением человека. Сумма причинённого потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге. - 15 декабря уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду. Сатыбалды, руководство подконтрольной ей компании ТОО «Ария-Жана Астана» и должностные лица государствен