Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на министра по инвестициям и развитию РК Асета ИСЕКЕШЕВА. photo_148884 Министр прибыл в Уральск сегодня, 5 февраля, на форум по развитию казахстанского содержания, после которого и прокомментировал ситуацию с аэропортом. По словам Асета ИСЕКЕШЕВА, министерством уже создана комиссия. - Завтра здесь будет комиссия, в которую войду специалисты нашего министерства, компании "Эйр Астана", транспортной прокуратуры, специалисты "Каздор НИИ" и "Казаэропроект", - рассказал министр. - Технические специалисты "Эйр Астана" посмотрят, и, естественно, если будет хоть малейший риск, они летать не будут. Комиссия приедет, внимательно посмотрят, результаты мы вам сообщим. По его словам, комиссия будет работать пару дней, после чего ориентировочно в понедельник,  9 февраля, будет готово заключение. Напомним, информация о том, что на новой взлетно-посадочной полосе аэропорта Уральска появились трещины, появилась вчера, 4 февраля. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил финансовый директор аэропорта Азамат Тураш. Речь идет о новой взлетно-посадочной полосе, реконструкция которой началась в 2014 году и делится на два этапа. На фотоснимках, сделанных сотрудниками аэропорта Уральска, видны выбоины и трещины. Некоторые из них залатаны, однако дефекты на полосе все еще имеются. По словам собеседника, сейчас в таких условиях еще работать можно, однако с наступлением весны ситуация может ухудшиться.