- Здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов: витражное заполнение оконных проемов, декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах, многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру, пештак, «сталактитовый» карниз пилонов пештака, трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов, витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем, ажурный парапет по всему периметру кровли, - перечислили в пресс-службе воздушной гавани.Памятник со всеми декоративными элементами будет перемещен в радиусе 420 метров на территории аэропорта. Напомним, в апреле 2021 года турецкая компания TAV приступила к управлению аэропортом Алматы и сообщила, что инвестирует около 200 миллионов долларов в строительство нового терминала. Здание старого аэропорта является памятником гражданской архитектуры середины прошлого века. Управляющая компания надеется, что строительство терминала увеличит пропускную способность с 6,4 до 8 миллионов пассажиров в год. Четвёртого ноября 2022 года активисты заявили, начавшийся демонтаж старого здания аэропорта с VIP-терминалом проходит варварски. Администрация прокомментировала ситуацию и отметила, что строительство завершат летом 2024 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Здание будет воссоздано - аэропорт Алматы о сносе старого VIP-терминала
Администрация воздушной гавани рассказала, какие элементы сохранят оригинальный вид. Эскиз. Аэропорт Алматы В пресс-службе аэропорт Алматы пояснили, что перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте. - Здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов: витражное заполнение оконных проемов, декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах, многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру, пештак, «сталактитовый» карниз пилонов пештака, трехчетверт