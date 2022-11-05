Здание будет воссоздано - аэропорт Алматы о сносе старого VIP-терминала

Администрация воздушной гавани рассказала, какие элементы сохранят оригинальный вид. Эскиз. Аэропорт Алматы В пресс-службе аэропорт Алматы пояснили, что перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте. - Здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов: витражное заполнение оконных проемов, декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах, многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру, пештак, «сталактитовый» карниз пилонов пештака, трехчетверт