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Социум

Здесь не проходит апелляция - председатель областного суда ЗКО

Он посоветовал обратившимся говорить свои доводы в суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 18 октября, в здании партии "Nur Otan" состоялась акция "День открытых дверей" с участием председателя областного суда Бека Аметова. Любой желающий мог выслушать отчет судей. Кроме этого, люди могли задать интересующие вопросы. – Целью сегодняшнего мероприятия является оказание правовой помощи населению, поднятие правовой культуры, повышение уровня доверия граждан к судебной системе, а также обеспечения доступности правосудия, - сообщили в пресс-службе областного суда. Среди желающих з
Арайлым Усербаева
Здесь не проходит апелляция - председатель областного суда ЗКО
Он посоветовал обратившимся говорить свои доводы в суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 18 октября, в здании партии "Nur Otan" состоялась акция "День открытых дверей" с участием председателя областного суда Бека Аметова. Любой желающий мог выслушать отчет судей. Кроме этого, люди могли задать интересующие вопросы. – Целью сегодняшнего мероприятия является оказание правовой помощи населению, поднятие правовой культуры, повышение уровня доверия граждан к судебной системе, а также обеспечения доступности правосудия, - сообщили в пресс-службе областного суда. Среди желающих задать вопрос была сестра осужденного за скотокрадство мужчины Гульсум Бисекешева, которая пожаловалась на несправедливый приговор суда первой инстанции Сырымского района. Апелляционная коллегия областного суда приговор оставила без изменений. – Мой брат Ескендир Толегенулы был недавно осужден по статьям 188 УК РК "Кража" и 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них". Против него не было никаких доказательств, кроме показаний одного человека. Его посадили на восемь лет, и теперь нарушаются права другого моего брата Болата Толегенулы. На его имущество наложили ограничение, но при этом мы узнали об этом только недавно. Отдельного постановления суда у нас нет. Теперь нарушаются права всей нашей семьи, ваш уголовно-процессуальный кодекс работает против народа. О судьбе народа вы не думаете. Моего брата несправедливо отправили в тюрьму. К вам я не могу попасть на протяжении долгого времени, ваши секретари "футболят" нас. Если вы не примите меня, то я поеду в Нур-Султан и буду жаловаться в Верховный суд. Надо будет - обращусь в ООН, - возмутилась Гульсум Бисекешева. Бек Аметов заявил, что каждый четверг проводит личный прием граждан и каждый желающий может прийти и задать личные вопросы. – Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы выслушать отчеты председателей городских судов. По личным вопросам вы можете записаться ко мне на прием. Если у вас есть вопросы по работе районных судов, то 24 и 25 октября во всех районных судах будут слушаться отчеты председателей районных судов, в том числе и председателя Сырымского районного суда. Но если вы намерены обращаться в иные инстанции, то я не вправе вам препятствовать в этом. 24 октября я не смогу вас принять, но в последующие недели вы можете прийти ко мне на прием, - заявил Бек Аметов. Свой вопрос председателю суда задала мама осужденного Кайрата Намазбаева Зулхия Калменова, которого приговорили к восьми годам лишения свободы. – У меня крик души. За три года у нас прошли два суда, первый суд приговорил моего сына к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй суд дал восемь лет. Мой сын был честным предпринимателем, который строил дороги. Осудили шесть человек и всех осудили несправедливо. Первый раз рассматривал судья Чалкаров, который сейчас не работает в суде. Во второй раз вы командировали судью Утешева из городского суда. Неужели в специализированном межрайонном уголовном суде нет своих судей? Мы подали еще одну апелляцию и будем идти до конца, - заявила женщина. Председатель областного суда посоветовал женщине обращаться в апелляционную коллегию и там высказывать свои доводы. – Сейчас здесь не проходит апелляция. Если вы являетесь защитником вашего сына, то приходите на апелляционное заседание, говорите там свои доводы, высказывайтесь. Зачем вы сейчас все это говорите? - возмутился Бек Аметов.
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суд Председатель коллегия

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