Здесь не проходит апелляция - председатель областного суда ЗКО

Он посоветовал обратившимся говорить свои доводы в суде, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 18 октября, в здании партии "Nur Otan" состоялась акция "День открытых дверей" с участием председателя областного суда Бека Аметова. Любой желающий мог выслушать отчет судей. Кроме этого, люди могли задать интересующие вопросы. – Целью сегодняшнего мероприятия является оказание правовой помощи населению, поднятие правовой культуры, повышение уровня доверия граждан к судебной системе, а также обеспечения доступности правосудия, - сообщили в пресс-службе областного суда. Среди желающих з