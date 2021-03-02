В Уральске квалифицированные специалисты медицинского центра «Жайық–Орто» занимаются лечением и профилактикой плоскостопия, косолапости, посттравматических повреждений голеностопного сустава и других ортопедических заболеваний у детей и взрослых. Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки По словам травматолога–ортопеда высшей категории, руководителя медцентра «Жайық–Орто» Асылбека Алибекова, тяжелая работа на производстве (особенно при долгом стоячем положении), у женщин долгое хождение в обуви на высоких каблуках или же, наоборот, как у женщин, так и мужчин долгое хождение в обуви на плоской подошве, малоподвижный образ жизни, нарушение кровообращения, гормональные и возрастные изменения, наследственные и врожденные патологии, перенесенные травмы и другие неблагоприятные факторы влияют на возникновение недугов, поражающих опорно–двигательный аппарат. Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки – Патологии нижних конечностей сопровождаются деформацией суставов и стоп, нарушением координации движения, ходьбы, болями в различных частях тела, изменениями в осанке (сколиоз, хондроз), онемением конечностей, головокружением и другими сопутствующими проявлениями, – рассказал травматолог–ортопед. – Многие из этих болезней можно предупредить, если вовремя обратиться к специалисту, а не терпеть дискомфорт при ходьбе и мучительные суставные боли. Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки Так как ортопедические патологии могут быть связаны с болезнями сердца или другими сопутствующими заболеваниями, в медцентре «Жайық–Орто» ортопеды ведут прием совместно с терапевтом, кардиологом и другими специалистами. Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки Вначале проводится диагностическое обследование: плантография (обследование стоп на специальном аппарате – плантоскопе), по необходимости анализы крови, УЗИ–исследование и электрокардиография. Кроме этого, в центре работают процедурный кабинет ( перевязки, внутримышечные и внутривенные инъекции и другие манипуляции) и стоматологический кабинет. В будущем планируется открытие кабинета ЛФК и массажа. После обследования пациенты получают рекомендации по лечению и профилактике. Как отметил руководитель медцентра, заниматься проблемами деформации ног и стоп и формированием правильной осанки и походки необходимо уже с детского возраста. – Если раньше плоскостопие и другие дефекты конечностей считались неизлечимыми, то на сегодняшний день скорректировать деформацию стоп и ног в целом возможно, особенно следует обратить на это внимание родителям и вовремя проверять своих малышей у специалистов, – отмечает врач. Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки При центре работает ортопедический салон, где можно подобрать или заказать ортопедические стельки, массажеры для ног, а также приобрести ортопедическую обувь для детей до девяти лет. Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки Помимо этого, здесь можно купить другие товары медицинского назначения: фиксирующие повязки для верхних и нижних конечностей, наколенники, корсеты, шейные воротники, костыли и ходунки (можно купить или взять напрокат), ортопедические шейные подушки и валики и многое другое. Здоровые стопы – залог легкой красивой походки и правильной осанки Медицинский центр «Жайық–Орто» работает в будние дни с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00. Прием ведется по записи.Мы ждем вас: ул. Х. Доспанова, 46 (ост, Юбилейная, р–н кафе «Марина»). Телефон для справок: 8(7112) 53–60–20, 8 777 797 49 15. Мкрн. Строитель, 39/2 (р–н маг. «Радуга»)Тел.: 8(7112)30–70–77, 8 778 833 20 30 @zhaiyk_orto_oral Лицензия N 01336DL от 25.07.2016 г. выданна Управлением здравоохранения ЗКО. Акима ЗКО. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.