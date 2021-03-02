По словам травматолога–ортопеда высшей категории, руководителя медцентра «Жайық–Орто» Асылбека Алибекова, тяжелая работа на производстве (особенно при долгом стоячем положении), у женщин долгое хождение в обуви на высоких каблуках или же, наоборот, как у женщин, так и мужчин долгое хождение в обуви на плоской подошве, малоподвижный образ жизни, нарушение кровообращения, гормональные и возрастные изменения, наследственные и врожденные патологии, перенесенные травмы и другие неблагоприятные факторы влияют на возникновение недугов, поражающих опорно–двигательный аппарат.– Патологии нижних конечностей сопровождаются деформацией суставов и стоп, нарушением координации движения, ходьбы, болями в различных частях тела, изменениями в осанке (сколиоз, хондроз), онемением конечностей, головокружением и другими сопутствующими проявлениями, – рассказал травматолог–ортопед. – Многие из этих болезней можно предупредить, если вовремя обратиться к специалисту, а не терпеть дискомфорт при ходьбе и мучительные суставные боли.Так как ортопедические патологии могут быть связаны с болезнями сердца или другими сопутствующими заболеваниями, в медцентре «Жайық–Орто» ортопеды ведут прием совместно с терапевтом, кардиологом и другими специалистами.Вначале проводится диагностическое обследование: плантография (обследование стоп на специальном аппарате – плантоскопе), по необходимости анализы крови, УЗИ–исследование и электрокардиография. Кроме этого, в центре работают процедурный кабинет ( перевязки, внутримышечные и внутривенные инъекции и другие манипуляции) и стоматологический кабинет. В будущем планируется открытие кабинета ЛФК и массажа. После обследования пациенты получают рекомендации по лечению и профилактике. Как отметил руководитель медцентра, заниматься проблемами деформации ног и стоп и формированием правильной осанки и походки необходимо уже с детского возраста. – Если раньше плоскостопие и другие дефекты конечностей считались неизлечимыми, то на сегодняшний день скорректировать деформацию стоп и ног в целом возможно, особенно следует обратить на это внимание родителям и вовремя проверять своих малышей у специалистов, – отмечает врач.При центре работает ортопедический салон, где можно подобрать или заказать ортопедические стельки, массажеры для ног, а также приобрести ортопедическую обувь для детей до девяти лет.Помимо этого, здесь можно купить другие товары медицинского назначения: фиксирующие повязки для верхних и нижних конечностей, наколенники, корсеты, шейные воротники, костыли и ходунки (можно купить или взять напрокат), ортопедические шейные подушки и валики и многое другое.Лицензия N 01336DL от 25.07.2016 г. выданна Управлением здравоохранения ЗКО. Акима ЗКО. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.