Землетрясение ощутили жители Талдыкоргана

Подземные толчки также ощутили жители села Капал-Арасан. Изображение с сайта Pixabay Сеть сейсмических станций «СОМЭ» зарегистрировала землетрясение 20 ноября в 9:21 по времени Алматы. Эпицентр расположен в 273 километрах на северо-восток от Алматы. Магнитуда составила 5.7, глубина - 20 километров. Подземные толчки ощутили жители Талдыкоргана (два - три балла) и села Капал-Арасан (три балла). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.