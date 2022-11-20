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Происшествия

Землетрясение ощутили жители Талдыкоргана

Подземные толчки также ощутили жители села Капал-Арасан. Изображение с сайта Pixabay Сеть сейсмических станций «СОМЭ» зарегистрировала землетрясение 20 ноября в 9:21 по времени Алматы. Эпицентр расположен в 273 километрах на северо-восток от Алматы. Магнитуда составила 5.7, глубина - 20 километров. Подземные толчки ощутили жители Талдыкоргана (два - три балла) и села Капал-Арасан (три балла). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Землетрясение ощутили жители Талдыкоргана
Подземные толчки также ощутили жители села Капал-Арасан.
Мощное землетрясение в Токио сняли на видео
Мощное землетрясение в Токио сняли на видео
Изображение с сайта Pixabay Сеть сейсмических станций «СОМЭ» зарегистрировала землетрясение 20 ноября в 9:21 по времени Алматы. Эпицентр расположен в 273 километрах на северо-восток от Алматы. Магнитуда составила 5.7, глубина - 20 километров. Подземные толчки ощутили жители Талдыкоргана (два - три балла) и села Капал-Арасан (три балла). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Землетрясение Талдыкорган

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