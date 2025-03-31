Землетрясения в Мьянме: число погибших достигло 1700 человек

В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков. Жертвами катастрофы в Бангкоке стали 17 человек, ещё 42 пострадали.

Как передает Агентство «Синьхуа», 300 человек числятся пропавшими без вести. Магнитуда землетрясения составила 7,7. Подземные толчки ощутили в ряде стран, включая Бангладеш, Индию, Китай и Лаос.

В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков. Жертвами катастрофы в Бангкоке стали 17 человек, ещё 42 пострадали.

На фоне стихийного бедствия в столице Таиланда и шести регионах Мьянмы действует режим ЧС. Поисково-спасательные операции продолжаются.

В Мьянму прибыли группы спасателей из России, Китая, Индии, Сингапура и Таиланда. ООН выделила 5 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим.

Ранее в Таиланде зарегистрировали более 50 афтершоков после землетрясения.



