Земля нагревается быстрее ожидаемого: 2026 год может войти в четверку самых жарких в истории

Земля накапливает тепло с ускоряющейся скоростью, а климатические изменения становятся все более ощутимыми. Согласно новому докладу Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2026 год, вероятно, войдет в четверку самых жарких за всю историю наблюдений. Ученые также предупреждают о наступлении эпохи климатических экстремумов, передает МойГород со ссылкой на The Guardian.

Документ опубликовали 9 ноября, к началу очередной конференции ООН по вопросам изменения климата COP31, которая проходит в Анталье.

Земля удерживает все больше тепла

По данным ВМО, разница между количеством энергии, поступающей от Солнца, и энергией, которую Земля отдает обратно в космос, достигла самого высокого уровня за весь период наблюдений.

Это означает, что планета удерживает все больше тепла, которое не рассеивается в космическом пространстве. Метеорологи предупреждают, что подобный дисбаланс будет усиливать экстремальные погодные явления, в том числе продолжительные волны жары, засухи и тропические циклоны.

Ожидается, что 2026 год станет одним из четырех самых жарких за всю историю наблюдений. При этом период с 2023 по 2026 год может оказаться самым жарким четырехлетием за все время метеорологических измерений.

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Особую тревогу вызывает состояние Мирового океана. Он поглощает около 90% избыточного тепла, удерживаемого парниковыми газами. По прогнозам ВМО, 2026 год может стать десятым годом подряд, когда температура океана достигнет рекордных значений.

Специалисты подчеркивают, что последствия накопления тепла в океане и других климатических системах могут сохраняться на протяжении сотен и даже тысяч лет.

Когда Земля может преодолеть порог потепления в 2°C

Согласно докладу, средняя глобальная температура за первые девять месяцев 2026 года оказалась на 1,47°C выше доиндустриального уровня.

Почетный профессор Университетского колледжа Лондона Билл Макгуайр считает, что человечество может окончательно преодолеть порог потепления в 1,5°C уже в 2028 году.

По его словам, сейчас планета нагревается примерно на 0,4°C за десятилетие. При сохранении таких темпов показатель глобального потепления может превысить 2°C уже к концу 2030-х годов.

Ученый также допускает, что распространенные прогнозы повышения температуры на 2,6–2,8°C к концу XXI века могут оказаться слишком оптимистичными.

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Дополнительное влияние на климат оказывает Эль-Ниньо — природное явление, связанное с периодическим повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана. Оно способствует увеличению глобальной температуры. По некоторым прогнозам, нынешняя фаза Эль-Ниньо может оказаться одной из самых сильных за последнее тысячелетие.

ООН предупреждает о новой эпохе климатических экстремумов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир вступил в период, когда экстремальные климатические явления становятся все более частыми и разрушительными.

«Мы вступили в новую эпоху климатических экстремумов. Сверхмощный Эль-Ниньо сталкивается с планетой, уже перегретой из-за изменения климата, вызванного деятельностью человека. Климатические рекорды продолжают обновляться, человеческие потери растут, а те, кто меньше всего ответственен за происходящее, страдают первыми и сильнее остальных», — приводит его слова The Guardian.

В докладе ВМО также отмечается, что уровень Мирового океана достиг рекордных значений. В Антарктике максимальная площадь морского льда в 2026 году оказалась одной из самых низких за всю историю наблюдений, а в Арктике был зафиксирован минимальный показатель.

Кроме того, ледники по всему миру потеряли более 400 миллиардов тонн массы. Их сокращение продолжается четвертый год подряд во всех 19 регионах, за которыми ведет наблюдение Всемирная метеорологическая организация.

Новый доклад опубликован в день открытия климатического саммита COP31 в Анталье. Представители стран-участниц обсуждают меры по сокращению выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям глобального потепления.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата, ставшая основой международного сотрудничества в этой сфере, была подписана еще в 1992 году.