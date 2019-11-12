Землю с братских могил ЗКО передали в Российскую Федерацию

В рамках акции «Дорога памяти» капсулы с землёй со всех братских могил постсоветского пространства, где проходили бои, будут захоронены на территории Российской Федерации, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 12 ноября, на городском кладбище состоялось торжественное мероприятие, где ветеран ВОВ Хамза Сафин передал две капсулы с землёй генеральному консулу Российской Федерации Андрею Батманову. - Сегодня мы сделали благое дело - передали землю, хранящую память о тех, кто ценой своей жизни завоевал великую победу. Память о них должна жить вечно. Отправив землю с наших братских мо