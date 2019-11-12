Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Землю с братских могил ЗКО передали в Российскую Федерацию

В рамках акции «Дорога памяти» капсулы с землёй со всех братских могил постсоветского пространства, где проходили бои, будут захоронены на территории Российской Федерации, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сегодня, 12 ноября, на городском кладбище состоялось торжественное мероприятие, где ветеран ВОВ Хамза Сафин передал две капсулы с землёй генеральному консулу Российской Федерации Андрею Батманову. - Сегодня мы сделали благое дело - передали землю, хранящую память о тех, кто ценой своей жизни завоевал великую победу. Память о них должна жить вечно. Отправив землю с наших братских мо
Дана Рахметова
Землю с братских могил ЗКО передали в Российскую Федерацию
В рамках акции «Дорога памяти» капсулы с землёй со всех братских могил постсоветского пространства, где проходили бои, будут захоронены на территории Российской Федерации, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 12 ноября, на городском кладбище состоялось торжественное мероприятие, где ветеран ВОВ Хамза Сафин передал две капсулы с землёй генеральному консулу Российской Федерации Андрею Батманову. - Сегодня мы сделали благое дело - передали землю, хранящую память о тех, кто ценой своей жизни завоевал великую победу. Память о них должна жить вечно. Отправив землю с наших братских могил, мы тем самым позволяем павшим солдатам оказаться на своей родине. В войне участвовали самые различные нации и народы, но мы никогда не разделялись. Как говорится, пока мы едины - мы не победимы. Именно так и досталась нам наша победа, - пояснил ветеран ВОВ Хамза Сафин. На сегодняшний день в Западно-Казахстанской области существуют три братские могилы: в Бокейординском районе в посёлке Сайхин, в Жанибекском районе и в областном центре на старом городском кладбище. Здесь захоронены 287 солдатов советской армии. На мероприятии также присутствовал заместитель акима области Серик Егизбаев, который напомнил всем о том, какой страшной ценой нашим предкам досталась победа над фашизмом. - Никто не делил победу над фашизмом. Мы единый народ, были и одной страной, поэтому подвиг наших ветеранов мы должны помнить и нести через века. Мы благодарны нашим отцам и дедам, которые добились победы и мирного неба над нашими головами, - рассказал Серик Егизбаев. В Западно-Казахстанской области есть две братские могилы. Одна из которых расположена в поселке Сайхин Бокейординского района. Там захоронено 97 солдат. Все они погибли в 1942 году при воздушной атаке медицинского эшелона. Вторая находится на старом городском кладбище. Здесь по данным статистике лежат 132 солдата. Все из фамилии увековечены на гранитных стенах.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
капсула

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article