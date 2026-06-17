Женщина пыталась провезти в Казахстан 34 ювелирных изделия, спрятав их в интимном месте

В морском порту Курык таможенники задержали гражданку Казахстана, которая пыталась незаконно провезти 34 ювелирных изделия, передает Мой Город со ссылкой Orda.kz.

Женщина 1964 года рождения прибыла на судне «Зарифа Алиева». После прохождения паспортного контроля её поведение вызвало подозрение у сотрудников: она заметно замедлила шаг и постоянно держалась за область живота.

В ходе совместной проверки таможенной службы, пограничников, департамента экономических расследований и транспортной прокуратуры был проведён личный досмотр.

«У женщины обнаружили и изъяли 34 ювелирных изделия: 15 комплектов из серёг и колец, 7 колец, 3 пары серёг, цепочку и 8 браслетов. Все украшения она спрятала в половом органе», — сообщили в ДГД Мангистауской области.

По факту контрабанды ведутся процессуальные действия. Женщине может грозить уголовная ответственность.