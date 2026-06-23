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Женщину, сбившую насмерть мать-одиночку в Кокшетау, приговорили к 2,5 годам

Әсемай Талғатқызы
Женщину, сбившую насмерть мать-одиночку в Кокшетау, приговорили к 2,5 годам
Кадр из видео

В Кокшетау суд вынес приговор женщине, которая, не имея водительских прав, совершила наезд на пешехода на парковке. Пострадавшая получила тяжёлые травмы и позже скончалась в больнице. У погибшей остался 12-летний ребёнок, которого она воспитывала одна, передает МойГород со ссылкой на Kazinform.

В ходе судебного разбирательства подсудимая пояснила, что села за руль из-за внезапного ухудшения состояния здоровья мужа и действовала с его разрешения, несмотря на отсутствие водительского удостоверения.

Её вина была подтверждена собственными показаниями, свидетельскими показаниями, записями с камер видеонаблюдения и результатами экспертиз. Суд учёл смягчающие обстоятельства: раскаяние, отсутствие судимостей, наличие малолетних детей, а также возмещение морального вреда семье погибшей. Родственники погибшей при этом заявили, что не имеют претензий и просили не назначать лишение свободы.

В результате женщине назначили 2,5 года лишения свободы. Однако исполнение наказания отсрочено на три года в связи с тем, что она воспитывает двоих малолетних детей.

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