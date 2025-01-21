Жаңа Америка или что объединяет Трампа и Токаева?

Казахстанский политолог Марат Шибутов в своем авторском Telegram-канале «Казахстан и все-все-все» рассказал о том, что объединяет президентов двух стран - Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева, а также поделился мыслями какой будет «Жаңа Америка».

По словам эксперта, перед инаугурацией Трамп несколько раз повторил тезис о «законе и порядке» как базовой идеологии, на которой будет строится фундамент Новой Америки. А вот Токаев в послании в 2024 году заявил, что в Казахстане следует всемерно утверждать в обществе идеологию закона и порядка. Он подчеркнул, что стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан – фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом.

Трамп также заявил о революции здравого смысла, и что наступает золото век Новой Америки.

Тут политолог Шибутов заметил: раньше людям казалось, что свобода — это главное. Потом на первое место вышло благополучие. Затем все ринулись в погоню за самореализацией.

Но сейчас стало очевидно: без фундамента из закона и порядка все эти высшие ценности становятся недостижимыми.

«В Казахстане Токаев понял это раньше. Наша страна компактная, процессы здесь развиваются быстрее. Поэтому несколько лет назад он начал делать акцент на том, что закон и порядок — это основа. Без них ни экономика, ни общество не смогут устойчиво развиваться», - считает он.

США — совсем другая история, считает эксперт. Гигантская страна с мощным запасом прочности. Но даже её начали расшатывать внутренние проблемы: расовые беспорядки, рост преступности, нелегальная миграция.



Америка долго закрывала на это глаза, но сейчас, когда их общества столкнулись с угрозой изнутри, Трамп в своих речах прямо заявляет: «Закон и порядок — это то, что мы вернём».