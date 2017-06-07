Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе суда ЗКО, специализированный административный суд г. Уральска рассмотрел административное дело по ст.159 ч.3 КоАП РК в отношении ТОО «Жаикмунай» по факту нарушения антимонопольного законодательства, выразившегося в злоупотреблении своим монопольным положением. - Судом установлено, что ТОО является единственным производителем и поставщиком сжиженного нефтяного газа в ЗКО, - пояснили в пресс-службе суда. - Несмотря на то, что ТОО заключило договор о подрядных услугах с ТОО «Нефтьстройсервис», которое оказывает множество услуг, с февраля 2016 года "Жаикмунай" навязал газосетевым организациям дополнительную услугу по наливу сжиженного нефтяного газа в газовозы, при этом брал с них дополнительную плату, что повлекло повышение цены розничной реализации газа на АГЗС области. В суде также было установлено, что газосетевые организации находились в зависимости от ТОО "Жаикмунай", которое, заключая дополнительный договор за оказание услуг по наливу, получало дополнительные деньги, хотя по закону это запрещено. Согласно расчетам, полученный доход в результате навязанной услуги налива газа с февраля по ноябрь 2016 года составил 529,3 млн тенге. Монопольный доход, полученный в результате необоснованного взимания платы за налив 339,4 млн тенге. - Изучив материалы дела, суд признал ТОО «Жаикмунай» виновным по статье 159 ч.3 КоАП РК и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 5% от дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности в сумме 26,4 млн тенге с конфискацией монопольного дохода - 339,4 млн тенге, - заявили в областном суде.