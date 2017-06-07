Иллюстративное фото с сайта nabludatel.ru Мальчик играл без присмотра родителей возле поливочного канала, упал в воду и утонул. - ЧП произошло 6 июня в 20.30. Факт зарегистрирован как несчастный случай, - сообщили в пресс-службе ДВД области. Несколькими днями ранее в Атырау в канализационном люке погибла двухлетняя девочка.