Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в прокуратуре ЗКО, теперь по всем вопросам, касающихся земли, можно пожаловаться напрямую в прокуратуру. - Если вам стало известно о нарушениях и проблемах в сфере земельного законодательства, которые допущены как землепользователями, так и местными исполнительными органами, просим сообщить по телефонам: 50-43-17, 8-701-635-09-66, 8-777-184-8-184, - отметили в пресс-службе ведомства.