Сегодня на рынке открыты мясной, рыбный и овощной отделы. Во всю функционирует бакалея. Однако, полностью базар еще не переехал.- В течение недели должны привезти холодильники и тогда все торговые отделы со складского помещения переедут в обновленный рынок, - рассказали в пресс-службе городского акимата.Напомним, что коммунальный рынок "Сарайшык" пострадал от пожара 15 июня прошлого года. Тогда обгорела большая площадь рынка, огонь уничтожил в общей сложности 17 витринных холодильника. Капитальный ремонт здания провело ТОО "Жиенбай" на сумму 74 миллиона тенге.