Рынок "Сарайшык", пострадавший от пожара ровно год назад, принимает первых покупателей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". PicsArt_06-07-10.37.32 Сегодня на рынке открыты мясной, рыбный и овощной отделы. Во всю функционирует бакалея. Однако, полностью базар еще не переехал. PicsArt_06-07-10.39.22 - В течение недели должны привезти холодильники и тогда все торговые отделы со складского помещения переедут в обновленный рынок, - рассказали в пресс-службе городского акимата. PicsArt_06-07-10.40.52 Напомним, что коммунальный рынок "Сарайшык" пострадал от пожара 15 июня прошлого года. Тогда обгорела большая площадь рынка, огонь уничтожил в общей сложности  17 витринных холодильника. Капитальный ремонт здания  провело ТОО "Жиенбай" на сумму 74 миллиона тенге. PicsArt_06-07-10.38.21 Камилла МАЛИК