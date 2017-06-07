Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, мужчина рыбачил на реке Кирсановская старица без специального разрешения во время запрета отлова в период нереста. - В ходе досмотра сотрудники территориальной инспекции лесного хозяйства обнаружили у мужчины 5 сетей общей длиною 100 метров, а также 4 килограмма рыбы частиковых пород, - отметили в пресс-службе суда ЗКО. За нарушение правил рыболовства в запрещенные сроки и запрещенными орудиями суд привлек мужчину к административной ответственности, предусмотренной статьей 83 ч. 3 КоАП РК и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП.