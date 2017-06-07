Иллюстративное фото из архива "МГ" По его словам, две поликлиники и диагностический центр уже в этом году передадут в доверительное управление. - Сейчас вместе с Азиатским банком развития реализуются четыре пилотных проекта государственно-частного партнерства. В Западно-Казахстанской области в 2017 году будут реализованы проекты передачи в доверительное отношение трех объектов здравоохранения. Среди них поликлиники №4, 7 и диагностический центр, - отметил Нурданат БЕРКИНГАЛИ. Стоит отметить, что пока неизвестно, кому именно перейдут эти медучреждения, но участвовать в конкурсе смогут все, кто желает взять эти объекты в доверительное управление.