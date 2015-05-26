Жамалиеву вменяют статью «Насильственные действия сексуального характера»

Адвокат Алиби Жумагулова сообщила о трех статьях, вменяемых Кайрату Жамалиеву, сообщает Today.kz со ссылкой на страницу Хамиды Айткалиевой в Facebook. Фото с сайта today.kz "Жамалиеву К. предъявлено постановление о квалификации деяния по трем статьям: 194 ч.4, 126 ч.2 и 121 ч.2 УК, думаю, все, кто жаждет справедливого решения по этому делу, обязательно его дождутся, и снятые со счетов аресты положения не спасут. Алиби больше скрывать нечего", - написала адвокат 25 мая. Отметим, что ст.194 - "Вымогательство", ст. 126 - "Незаконное лишение свободы", ст.121 - "Насильственные действия сексуального