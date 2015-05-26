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Жамалиеву вменяют статью «Насильственные действия сексуального характера»

Адвокат Алиби Жумагулова сообщила о трех статьях, вменяемых Кайрату Жамалиеву, сообщает Today.kz со ссылкой на страницу Хамиды Айткалиевой в Facebook. Фото с сайта today.kz "Жамалиеву К. предъявлено постановление о квалификации деяния по трем статьям: 194 ч.4, 126 ч.2 и 121 ч.2 УК, думаю, все, кто жаждет справедливого решения по этому делу, обязательно его дождутся, и снятые со счетов аресты положения не спасут. Алиби больше скрывать нечего", - написала адвокат 25 мая. Отметим, что ст.194 - "Вымогательство", ст. 126 - "Незаконное лишение свободы", ст.121 - "Насильственные действия сексуального
Marat
Жамалиеву вменяют статью «Насильственные действия сексуального характера»
Адвокат Алиби Жумагулова сообщила о трех статьях, вменяемых Кайрату Жамалиеву, сообщает Today.kz со ссылкой на страницу Хамиды Айткалиевой в Facebook.
Фото с сайта today.kz
Фото с сайта today.kz
 Фото с сайта today.kz "Жамалиеву К. предъявлено постановление о квалификации деяния по трем статьям: 194 ч.4, 126 ч.2 и 121 ч.2 УК, думаю, все, кто жаждет справедливого решения по этому делу, обязательно его дождутся, и снятые со счетов аресты положения не спасут. Алиби больше скрывать нечего", - написала адвокат 25 мая. Отметим, что ст.194 - "Вымогательство", ст. 126 - "Незаконное лишение свободы", ст.121 - "Насильственные действия сексуального характера". Известный бизнесмен из Астаны Кайрат Жамалиев арестован до 23 апреля. Громкий скандал разразился после того, как Нурлан Жумагулов - отец 24-летнего жителя столицы Алиби Жумагулова - разместил фото избитого сына в Facebook, обвинив в зверствах Жамалиева. Дело вызвало небывалый общественный резонанс. В поддержку семьи пострадавшего выступили не только казахстанцы, но и жители других стран. Астанчан призывали бойкотировать увеселительные заведения, принадлежащие бизнесмену. Дело взяли под личный контроль генеральный прокурор и министр внутренних дел. Причиной конфликта, предположительно, явилась Айнур Исина. У нее, по версии пострадавшей стороны, были отношения с Алиби Жумагуловым, в то время как у Исиной и Жамалиева есть сын. Законная супруга Кайрата Жамалиева, оставив без комментариев отношения мужа с Исиной, недавно дала интервью СМИ. Алена Жамалиева назвала супруга "человеком с очень трудной судьбой". После интервью дал и сам Алиби Жумагулов. Он рассказал свою версию событий того дня.

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