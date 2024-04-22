Жарқын болашақ осы жерден басталады!

|МАТЕМАТИКА+ФИЗИКА
|Білім беру бағдарламасы тобының атауы мен номері
|Білім беру бағдарламасының шифры мен атауы
|В062
|Электр техникасы және энергетика
|6В07101
|Электрмен жабдықтау
|В064
|Механика және металл өңдеу
|6В07102
|Өндіруші салалардың машиналары мен жабдықтары
|6В07103
|Машина жасау
|6В07104
|Мехатроника
|6В07107
|Робототехникалық жүйелер
|В065
|Көлік техникасы мен технологиялары
|6В07105
|Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы
|6В07108
|Жол-құрылыс және көтеру-тасымалдау машиналары
|В271
|Мұнай-газ ісі
|6В07202
|Мұнай-газ ісі
|В071
|Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру
|6В07204
|Пайдалы қазбалар кен орындарының геологиясы және оларды барлау
|6В07205
|Пайдалы қазбаларды өндіруге арналған жабдықтарға сервистік қызмет көрсету
|6В07206
|Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру және пайдалану
|В074
|Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс
|6В07300
|Құрылыс инженериясы
|6В07301
|Құрылыс материалдарын өндіру
|В076
|Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)
|6В07500
|Стандарттау, сертификаттау және метрология
|В082
|Су ресурстары және суды пайдалану
|6В08600
|Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
|В183
|Агроинженерия
|6В08700
|Аграрлық техника және технологиялар
|В094
|Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар
|6В11200
|Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі
|МАТЕМАТИКА+ГЕОГРАФИЯ
|В044
|Менеджмент және басқару
|6В04106
|Цифрлық экономикадағы менеджмент
|В045
|Аудит және салық салу
|6В04107
|Есеп, аудит және бизнесті бағалау
|В046
|Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі
|6В04105
|Экономика және бизнес аналитика
|6В04108
|Қаржылық аналитика
|В095
|Көлік қызметтері
|6В11300
|Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
|6В11301
|Бизнес логистика
|В075
|Кадастр және жерге орналастыру
|6В07302
|Жерге орналастыру
|6В07303
|Кадастр
|БИОЛОГИЯ+ХИМИЯ
|В078
|Мал шаруашылығы
|6В08200
|Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
|В080
|Балық шаруашылығы
|6В08400
|Аквакультура және су биоресурстары
|В083
|Ветеринария
|6B09100
|Ветеринария
|В068
|Азық-түлік өнімдерінің өндірісі
|6В07200
|Тағам өнімдерін өндіру
|6В07201
|Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
|6В07203
|Тағам қауіпсіздігі
|В077
|Өсімдік шаруашылығы
|6В08100
|Агрономия
|6В08101
|Топырақтану және агрохимия
|6В08102
|Өсімдіктерді қорғау және карантин
|6В08103
|Жылыжай шаруашылығын ұйымдастыру
|6В08104
|Жеміс-көкөніс шаруашылығы
|6В08105
|Агродақылдар өндірісіндегі IT
|ФИЗИКА+ХИМИЯ
|В060
|Химиялық инженерия және процестер
|6В07100
|Химиялық инженерия және процестер
|МАТЕМАТИКА+ИНФОРМАТИКА
|В057
|Ақпараттық технологиялар
|6В06100
|Ақпараттық жүйелер мен технологиялар
|6В06101
|Агроинформатика
|6В06102
|Цифрлық экономика
|БИОЛОГИЯ+ГЕОГРАФИЯ
|В079
|Орман шаруашылығы
|6В08300
|Орман ресурстары және орман шаруашылығы
|6В08301
|Ландшафттық дизайн
|В051
|Қоршаған орта
|6В05200
|Өнеркәсіптік экология
|ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН
|В004
|Алғашқы әскери дайындық мұғалімдерін дайындау
|6В01401
|Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру
|В005
|Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау
|6В01405
|Дене шынықтыру және спорт
|В007
|Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау
|6В01402
|Кәсіптік оқыту (бейін бойынша)
|6В01404
|Визуалды өнер, көркем еңбек және графика
БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ
090009, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51, Бас корпус 250 кабинет
Тел. 8 (7112) 50-21-42, 50-24-01, 8 777 268 00 77, 8 771 054 52 54, 8 776 912 83 83, 8 700 790 17 90
Эл.пошта: [email protected]Сайт:
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