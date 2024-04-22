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Бизнес-новости

Жарқын болашақ осы жерден басталады!

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақс тан аграрлық-техникалық университеті
gorod
Жарқын болашақ осы жерден басталады!
МАТЕМАТИКА+ФИЗИКА
Білім беру бағдарламасы тобының атауы мен номеріБілім беру бағдарламасының шифры мен атауы
В062Электр техникасы және энергетика6В07101Электрмен жабдықтау
В064Механика және металл өңдеу6В07102Өндіруші салалардың машиналары мен жабдықтары
6В07103Машина жасау
6В07104Мехатроника
6В07107Робототехникалық жүйелер
В065Көлік техникасы мен технологиялары6В07105Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы
6В07108Жол-құрылыс және көтеру-тасымалдау машиналары
В271Мұнай-газ ісі6В07202Мұнай-газ ісі
В071Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру6В07204Пайдалы қазбалар  кен орындарының геологиясы  және оларды барлау
6В07205Пайдалы қазбаларды өндіруге арналған жабдықтарға сервистік қызмет көрсету
6В07206Пайдалы қазбалар кен орындарын игеру және пайдалану
В074Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс6В07300Құрылыс инженериясы
6В07301Құрылыс материалдарын өндіру
В076Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)6В07500Стандарттау, сертификаттау және метрология
В082Су ресурстары және суды пайдалану6В08600Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау
В183Агроинженерия6В08700Аграрлық техника және технологиялар
В094Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар6В11200Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі
МАТЕМАТИКА+ГЕОГРАФИЯ
В044Менеджмент және басқару6В04106Цифрлық экономикадағы менеджмент
В045Аудит және салық салу6В04107Есеп, аудит және бизнесті бағалау
В046Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі6В04105Экономика және бизнес аналитика
6В04108Қаржылық аналитика
В095Көлік қызметтері6В11300Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
6В11301Бизнес логистика
В075Кадастр және жерге орналастыру6В07302Жерге орналастыру
6В07303Кадастр
БИОЛОГИЯ+ХИМИЯ
В078Мал шаруашылығы6В08200Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
В080Балық шаруашылығы6В08400Аквакультура және су биоресурстары
В083Ветеринария6B09100Ветеринария
В068Азық-түлік өнімдерінің өндірісі6В07200Тағам өнімдерін өндіру
6В07201Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы
6В07203Тағам қауіпсіздігі
В077Өсімдік шаруашылығы6В08100Агрономия
6В08101Топырақтану және агрохимия
6В08102Өсімдіктерді қорғау және карантин
6В08103Жылыжай шаруашылығын ұйымдастыру
6В08104Жеміс-көкөніс шаруашылығы
6В08105Агродақылдар өндірісіндегі IT
ФИЗИКА+ХИМИЯ
В060Химиялық инженерия және процестер6В07100Химиялық инженерия және процестер
МАТЕМАТИКА+ИНФОРМАТИКА
В057Ақпараттық технологиялар6В06100Ақпараттық жүйелер мен технологиялар
6В06101Агроинформатика
6В06102Цифрлық экономика
БИОЛОГИЯ+ГЕОГРАФИЯ
В079Орман шаруашылығы6В08300Орман ресурстары және орман шаруашылығы
6В08301Ландшафттық дизайн
В051Қоршаған орта6В05200Өнеркәсіптік экология
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН
В004Алғашқы әскери дайындық мұғалімдерін дайындау6В01401Бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру
В005Дене шынықтыру мұғалімдерін даярлау6В01405Дене шынықтыру және спорт
В007Көркем еңбек және сызу мұғалімдерін даярлау6В01402Кәсіптік оқыту (бейін бойынша)
6В01404Визуалды өнер, көркем еңбек және графика


БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

090009, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51, Бас корпус 250 кабинет

Тел. 8 (7112) 50-21-42, 50-24-01, 8 777 268 00 77, 8 771 054 52 54, 8 776 912 83 83, 8 700 790 17 90

Эл.пошта: [email protected]Сайт:
www.wkau.kz



Гос.лицензия №KZ15LAA00007594 от 20.09.2016 г

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