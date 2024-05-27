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ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ ОСЫ ЖЕРДЕН БАСТАЛАДЫ!

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақс тан аграрлық-техникалық университеті Білім беру бағдарламасы тобының нөміріБілім беру бағдарламалары топтарының атауыБББ шифры, атауы, оқу мерзіміКешенді тестілеу бейінді пәндеріM070Экономика7М04100Экономика (2 ж)Кәсіпорын экономикасы, Макроэкономика7М04110Экономика (1,5 ж)M071Мемлекеттік және жергілікті басқару7М04101Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 ж)Мемлекеттік басқару теориясы Экономиканы мемлекеттік реттеу7М04111Мемлекеттік және жергілікті басқару (1,5 ж)M082Биотехнология7М05100Биотехнология (2 ж)Биохимия, Биотехнология негіздеріM087Қоршаған ортаны қ
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ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ ОСЫ ЖЕРДЕН БАСТАЛАДЫ!

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақс тан аграрлық-техникалық университеті

Білім беру бағдарламасы тобының нөміріБілім беру бағдарламалары топтарының атауыБББ шифры, атауы, оқу мерзіміКешенді тестілеу бейінді пәндері
M070Экономика7М04100Экономика (2 ж)Кәсіпорын экономикасы,   Макроэкономика
7М04110Экономика (1,5 ж)
M071Мемлекеттік және жергілікті басқару7М04101Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 ж)Мемлекеттік басқару теориясы   Экономиканы мемлекеттік реттеу
7М04111Мемлекеттік және жергілікті басқару (1,5 ж)
M082Биотехнология7М05100Биотехнология (2 ж)Биохимия,   Биотехнология негіздері
M087Қоршаған ортаны қорғау технологиясы7М05200Өнеркәсіптік экология (2 ж)Геоэкология,   Экологиялық мониторинг
7М05210Өнеркәсіптік экология (1,5 ж)
M094Ақпараттық технологиялар7М06100Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (2 ж)Алгоритмдер және деректер құрылымы Деректер базасы
7М06110Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (1,5 ж)
M097Химиялық инженерия және процесстер7M07100Химиялық инженерия және процестер (2 ж)Бейорганикалық химия   Жалпы химиялық технология
7M07110Химиялық инженерия және процестер (1,5 ж)
M099Энергетика және электр техникасы7М07101Электрмен жабдықтау (2 ж)Электр техниканың теориялық негіздері   Электр машиналары
7М07111Электрмен жабдықтау (1,5 ж)
M104Көлік, көліктік техника және технология7М07105Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (2 ж)Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері   Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
7М07115Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (1,5 ж)
M111Тамақ өнімдерін өндіру7М07201Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (2 ж)Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы   Химия
7М07211Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (1,5 ж)
7М07203Тағам қауіпсіздігі (2 ж)
7М07213Тағам қауіпсіздігі (1,5 ж)
M115Мұнай инженериясы7M07202Мұнай- газ ісі (2 ж)Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау   Мұнай өндірудің технологиясы мен техникасы
7M07212Мұнай- газ ісі (1,5 ж)
7M07204Табиғи көмірсутектер кен орындарын игеру және пайдалану (2ж.)
M124Құрылыс7М07300Құрылыс инженериясы (2 ж)Құрылыс материалдары   Құрылыс өндірісінің технологиясы 1
7М07310Құрылыс инженериясы (1,5 ж)
M125Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі7М07301Құрылыс материалдарын өндіру (2 ж)Құрылыс материалдары   Бетон технологиясы 1
7М07311Құрылыс материалдарын өндіру (1,5 ж)
M128Жерге орналастыру7М07302Жерге орналастыру (2 ж)Геодезия      Жер ресурстарын басқару
7М07312Жерге орналастыру (1,5 ж)
M131Өсімдік шаруашылығы7М08100Агрономия (2 ж)Өсімдік шаруашылығы   Топырақтану
7М08110Агрономия (1,5 ж)
7М08101Топырақтану және агрохимия (2 ж)
7М08111Топырақтану және агрохимия (1,5 ж)
7М08102Фитосанитарлық қауіпсіздік (2ж.)
7М08103Ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен тұқым шаруашылығы (2ж.)
M132Мал шаруашылығы7М08200Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (2 ж)Мал азықтандыру   Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
7М08210Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (1,5 ж)
M134Балық шаруашылығы7М08400Аквакультура және су биоресурстар (2 ж)Балық аулау   Аквакультура
7М08410Аквакультура және су биоресурстар (1,5 ж)
M136Автокөлік құралдары7М08700Аграрлық техника және технология (2 ж)Ауылшаруашылық техникасы   Мал шаруашылығын механикаландыру және автоматтандыру машиналары
7М08710Аграрлық техника және технология (1,5 ж)
M138Ветеринария7М09100Ветеринария (2 ж)Жануарлар патологиясы   Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары
7М09110Ветеринария (1,5 ж)
M150Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар7М11200Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (2 ж)Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу   Еңбек қорғауды басқару жүйелері
7М11210Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (1,5 ж)
M151Көлік қызметтері7М11300Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару (2 ж)Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы   Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
7М11310Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару (1,5 ж)

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

090009, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51, Бас корпус 250 кабинет

Тел. (7112) 50-21-42, 50-24-01

8 777 268 00 77, 8 771 054 52 54, 8 776 912 83 83, 8 700 790 17 90

Эл. пошта: [email protected]                                

Сайт: www.wkau.kz

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