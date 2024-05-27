ЖАРҚЫН БОЛАШАҚ ОСЫ ЖЕРДЕН БАСТАЛАДЫ!

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақс тан аграрлық-техникалық университеті
|Білім беру бағдарламасы тобының нөмірі
|Білім беру бағдарламалары топтарының атауы
|БББ шифры, атауы, оқу мерзімі
|Кешенді тестілеу бейінді пәндері
|M070
|Экономика
|7М04100
|Экономика (2 ж)
|Кәсіпорын экономикасы, Макроэкономика
|7М04110
|Экономика (1,5 ж)
|M071
|Мемлекеттік және жергілікті басқару
|7М04101
|Мемлекеттік және жергілікті басқару (2 ж)
|Мемлекеттік басқару теориясы Экономиканы мемлекеттік реттеу
|7М04111
|Мемлекеттік және жергілікті басқару (1,5 ж)
|M082
|Биотехнология
|7М05100
|Биотехнология (2 ж)
|Биохимия, Биотехнология негіздері
|M087
|Қоршаған ортаны қорғау технологиясы
|7М05200
|Өнеркәсіптік экология (2 ж)
|Геоэкология, Экологиялық мониторинг
|7М05210
|Өнеркәсіптік экология (1,5 ж)
|M094
|Ақпараттық технологиялар
|7М06100
|Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (2 ж)
|Алгоритмдер және деректер құрылымы Деректер базасы
|7М06110
|Ақпараттық жүйелер мен технологиялар (1,5 ж)
|M097
|Химиялық инженерия және процесстер
|7M07100
|Химиялық инженерия және процестер (2 ж)
|Бейорганикалық химия Жалпы химиялық технология
|7M07110
|Химиялық инженерия және процестер (1,5 ж)
|M099
|Энергетика және электр техникасы
|7М07101
|Электрмен жабдықтау (2 ж)
|Электр техниканың теориялық негіздері Электр машиналары
|7М07111
|Электрмен жабдықтау (1,5 ж)
|M104
|Көлік, көліктік техника және технология
|7М07105
|Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (2 ж)
|Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары
|7М07115
|Автомобильдер және автомобиль шаруашылығы (1,5 ж)
|M111
|Тамақ өнімдерін өндіру
|7М07201
|Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (2 ж)
|Тамақ өндірісінің жалпы технологиясы Химия
|7М07211
|Қайта өндеу өндірістерінің технологиясы (1,5 ж)
|7М07203
|Тағам қауіпсіздігі (2 ж)
|7М07213
|Тағам қауіпсіздігі (1,5 ж)
|M115
|Мұнай инженериясы
|7M07202
|Мұнай- газ ісі (2 ж)
|Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау Мұнай өндірудің технологиясы мен техникасы
|7M07212
|Мұнай- газ ісі (1,5 ж)
|7M07204
|Табиғи көмірсутектер кен орындарын игеру және пайдалану (2ж.)
|M124
|Құрылыс
|7М07300
|Құрылыс инженериясы (2 ж)
|Құрылыс материалдары Құрылыс өндірісінің технологиясы 1
|7М07310
|Құрылыс инженериясы (1,5 ж)
|M125
|Құрылыс материалдарының, бұйымдарының және құрастырылымдарының өндірісі
|7М07301
|Құрылыс материалдарын өндіру (2 ж)
|Құрылыс материалдары Бетон технологиясы 1
|7М07311
|Құрылыс материалдарын өндіру (1,5 ж)
|M128
|Жерге орналастыру
|7М07302
|Жерге орналастыру (2 ж)
|Геодезия Жер ресурстарын басқару
|7М07312
|Жерге орналастыру (1,5 ж)
|M131
|Өсімдік шаруашылығы
|7М08100
|Агрономия (2 ж)
|Өсімдік шаруашылығы Топырақтану
|7М08110
|Агрономия (1,5 ж)
|7М08101
|Топырақтану және агрохимия (2 ж)
|7М08111
|Топырақтану және агрохимия (1,5 ж)
|7М08102
|Фитосанитарлық қауіпсіздік (2ж.)
|7М08103
|Ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен тұқым шаруашылығы (2ж.)
|M132
|Мал шаруашылығы
|7М08200
|Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (2 ж)
|Мал азықтандыру Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы
|7М08210
|Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы (1,5 ж)
|M134
|Балық шаруашылығы
|7М08400
|Аквакультура және су биоресурстар (2 ж)
|Балық аулау Аквакультура
|7М08410
|Аквакультура және су биоресурстар (1,5 ж)
|M136
|Автокөлік құралдары
|7М08700
|Аграрлық техника және технология (2 ж)
|Ауылшаруашылық техникасы Мал шаруашылығын механикаландыру және автоматтандыру машиналары
|7М08710
|Аграрлық техника және технология (1,5 ж)
|M138
|Ветеринария
|7М09100
|Ветеринария (2 ж)
|Жануарлар патологиясы Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары
|7М09110
|Ветеринария (1,5 ж)
|M150
|Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар
|7М11200
|Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (2 ж)
|Өнеркәсіптік қауіпсіздікті техникалық реттеу Еңбек қорғауды басқару жүйелері
|7М11210
|Өндірістегі тіршілік қауіпсіздігі (1,5 ж)
|M151
|Көлік қызметтері
|7М11300
|Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару (2 ж)
|Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы Тасмалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
|7М11310
|Автомобиль көлігіндегі тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару (1,5 ж)
БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ
090009, Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі, 51, Бас корпус 250 кабинет
Тел. (7112) 50-21-42, 50-24-01
8 777 268 00 77, 8 771 054 52 54, 8 776 912 83 83, 8 700 790 17 90
Эл. пошта: [email protected]
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