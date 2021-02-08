Железнодорожный тупик сдается в аренду в Уральске

Сдам в аренду железнодорожный тупик с собственными путями по ул. Полевая, эстакада на 3 вагона. База использовалась под слив нефтепродуктов, с подземными емкостями типа РГС. Общая площадь: 0,1 га. Расположение: Промзона. Участок 100 соток. В помещении имеется: телефон, решётки на окнах, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, мебель, кондиционер, наличие парковки. Тел: 8 771 731 17 30 (Виктория). На правах рекламы Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.