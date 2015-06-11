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Происшествия Социум

Женщин из центра адаптации учили арт-терапии

9 июня в центре социальной реабилитации и адаптации женщин прошел семинар в котором участвовали психологи, социальные педагоги, а также женщины, пришедшие за помощью в центр адаптации. Как пояснила организатор семинара руководитель ОО «Жайык Дауысы» Кадима МУКАНОВА, в психологической и юридической помощи и поддержке нуждаются многие женщины, особенно те, кто подвергся насилию со стороны других людей. - Когда мы говорим о насилии, всегда думают, что оно бывает только физическим, - говорит Кадима Халиковна. – А ведь насилие бывает экономическое, психологическое. В рамках проекта мы оказываем пра
Marat
Женщин из центра адаптации учили арт-терапии
centr_adaptacii (2)
centr_adaptacii (2)
9 июня в центре социальной реабилитации и адаптации женщин прошел семинар в котором участвовали психологи, социальные педагоги, а также женщины, пришедшие за помощью в центр адаптации. Как пояснила организатор семинара руководитель ОО «Жайык Дауысы» Кадима МУКАНОВА, в психологической и юридической помощи и поддержке нуждаются многие женщины, особенно те, кто подвергся насилию со стороны других людей. - Когда мы говорим о насилии, всегда думают, что оно бывает только физическим, - говорит Кадима Халиковна. – А ведь насилие бывает экономическое, психологическое. В рамках проекта мы оказываем правовую консультативную и информационную помощь по поддержке женщин, пострадавших от бытового насилия. Сейчас действует закон, в который не так давно были внесены поправки, но, к сожалению, мало кто знает о его существовании и о том, как его применять. Мы уже не раз проводили семинары в различных районах области и городе. Каждая женщина должна знать о своих правах и о том, что делать в той или иной ситуации. На сегодняшний день за 2,5 года в центр адаптации за консультацией обратились 300 женщин, за это же время 149 человек проживали в стенах центра, из них 59 - женщины, остальные дети. В первой части семинара работа велась с психологами из разных школ, а также статистику с начала года по насилию над женщиной зачитала в своем докладе инспектор по защите женщин от насилия, капитан полиции КАПАЕВА. Так, с начала года было зарегистрировано 518 преступлений в отношении женщин, из них 47 изнасилований, 12 случаев нанесения тяжкого вреда здоровью. Во второй части все желающие смогли поучаствовать в тренинге арт-терапии, который проводила психолог-педагог Баян ОМАРОВА. - Сегодня я предлагаю женщинам нарисовать на стекле при помощи красок картину на тему «Мое счастливое детство», - говорит Баян. - У каждого человека немало проблем, плюс стрессы. В результате возникает синдром хронического утомления, сбои в работе нервной системы. Неумение расслабляться и зацикленность на решении бытовых вопросов не дает возможности самостоятельно справиться с появляющимися нарушениями. Лучшим выходом из такой ситуации может стать метод психотерапии – арт-терапия. В работе над рисунками приняли участие и две молодые женщины, которые на данный момент проживают в центре. Каждая из них пришла сюда в надежде найти помощь и понимание. У каждой своя печальная история. - Я с мужем прожила в гражданском браке 15 лет, - говорит Юлия. – От первого брака у меня дочь. Я очень старалась, чтобы у нас была хорошая семья, у нас с мужем родились еще 4 детей. Но, к сожалению, кроме унижения и побоев от мужа ничего хорошего я не видела. Пил, ломал мне руки, обварил кипятком, обращалась в полицию, но почему-то нет на него управы. Я не знаю, как мне быть, в последний раз я так испугалась, что схватила детей и убежала куда глаза глядят. Мне подсказали, что можно прийти сюда и вот я здесь. Муж все время названивает мне и просит вернуться, но я так больше не могу и не хочу. Я хочу, чтобы он оставил меня в покое. С ним остался 12-летний сын, он так его запугал, что мальчик боится уйти вместе со мной. Стал также как и отец оскорблять меня. Мне так больно, что нет сил передать. Слезы бегут по щекам женщины и голос прерывается. Ей некуда идти и не на кого рассчитывать. У второй женщины Веры, жизнь семейная также не сложилась. В центр адаптации Вера попадает уже второй раз. - Три года я прожила в гражданском браке, - сквозь слезы говорит Вера. – От первого брака у меня маленькая дочь 8 лет, от этого гражданского брака родила сынишку. Муж, не знаю за что, просто возненавидел меня и мою дочь. Пил и бил нас палками. Я убежала в центр и потом забрала детей. Так я попала сюда первый раз в марте. Он пришел ко мне, просил, чтобы я его простила. Но через месяц он опять поднял руку на дочь и меня. Избил меня так, что сломал ребра, его не остановило даже присутствие моей мамы. Он никого не боится. Сейчас он пустился в бега, сказал, что если его посадят, то меня убьют. Одежду дочери и мою сжег. Мне очень страшно за себя, за детей. Сейчас дочь у мамы, а я с сыном здесь. Горе и безысходность объединила женщин, и они решили, что будут вместе жить, растить детей, ходить посменно на работу, но главная проблема - это жилищный вопрос. Найти квартиру за 20 тысяч тенге они не могут, а на большее пока не потянут. На занятии арт-терапией каждая из них нарисовала на стекле дом, дерево и солнце, в надежде, что когда-нибудь у них будет свой дом, где будет тепло и уютно их детям. - Я хочу, очень хочу, чтобы у моих детей был свой дом, чтобы они ложились спать, не боясь побоев, - вытирая слезы, сказала Юлия. Возможно, у кого-то есть возможность предоставить женщинам и детям кров за небольшую цену. Оплату и чистоту женщины гарантируют. Также не откажутся от вещей, ведь ушли из дома практически ни с чем.
centr_adaptacii (1)
centr_adaptacii (1)
женщины

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