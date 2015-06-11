Женщин из центра адаптации учили арт-терапии

9 июня в центре социальной реабилитации и адаптации женщин прошел семинар в котором участвовали психологи, социальные педагоги, а также женщины, пришедшие за помощью в центр адаптации. Как пояснила организатор семинара руководитель ОО «Жайык Дауысы» Кадима МУКАНОВА, в психологической и юридической помощи и поддержке нуждаются многие женщины, особенно те, кто подвергся насилию со стороны других людей. - Когда мы говорим о насилии, всегда думают, что оно бывает только физическим, - говорит Кадима Халиковна. – А ведь насилие бывает экономическое, психологическое. В рамках проекта мы оказываем пра