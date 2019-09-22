повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Столкновение двух авто произошло на 70 километре автотрассы Уральск-Аксай, недалеко от поселка Долинное Теректинского района. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на трассе столкнулись автомашины марки "Хонда" и "Лада Приора". – 34-летняя женщина, управляя автомашиной "Лада Приора" уснула за рулем, выехала на встречную полосу и допустила лобовое столкновение с автомашиной марки "Хонда", за рулем которой находился 55-летний мужчина. В результате аварии женщина погибла на месте. В данный момент по факту ДТП возбуждено дело по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами,Стоит отметить, что в результате столкновения водитель автомашины "Хонда" оказался зажатым в салоне авто. – Мужчину пришлось извлекать из зажатой машины с помощью спецтехники. На месте работали три спасателя и одна единица техники, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что мужчину доставили в Теректинскую районную больницу с предварительным диагнозом закрытый перелом позвоночника, сейчас находится в областной многопрофильной больнице.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.