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Происшествия

Женщина с ребенком отравились угарным газом в Атырауской области

ЧП произошло в с.Алсеит Курмангазинского района, сообщает корреспонден портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта molbik.ru По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, от угарного газа пострадали 48-летняя женщина и 10-летняя девочка. ЧП произошло 28 января в 13.30 в одном из частных домов. - Факт отравления был зарегистрирован в с.Алсеит Енбекшинского сельского округа Курмангазинского района. Причина несчастного случая - неисправность газового котла, из-за чего произошла утечка, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Мать с дочерью были госпитализированы в районную больницу, их состояние
gorod
Женщина с ребенком отравились угарным газом в Атырауской области
ЧП произошло в с.Алсеит Курмангазинского района, сообщает корреспонден портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта molbik.ru По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, от угарного газа пострадали 48-летняя женщина и 10-летняя девочка. ЧП произошло 28 января в 13.30 в одном из частных домов. - Факт отравления  был зарегистрирован в с.Алсеит Енбекшинского сельского округа Курмангазинского района. Причина несчастного случая - неисправность газового котла, из-за чего произошла утечка, - сообщили в пресс-службе  ДЧС. Мать с дочерью были госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Ерлан ОМАРОВ

газ отравление мать дочь

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