Женщина с ребенком отравились угарным газом в Атырауской области

ЧП произошло в с.Алсеит Курмангазинского района, сообщает корреспонден портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта molbik.ru По информации пресс-службы ДЧС Атырауской области, от угарного газа пострадали 48-летняя женщина и 10-летняя девочка. ЧП произошло 28 января в 13.30 в одном из частных домов. - Факт отравления был зарегистрирован в с.Алсеит Енбекшинского сельского округа Курмангазинского района. Причина несчастного случая - неисправность газового котла, из-за чего произошла утечка, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Мать с дочерью были госпитализированы в районную больницу, их состояние