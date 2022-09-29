Фото очевидцев Авария произошла вечером 29 сентября. В городе Аксай Бурлинского района столкнулись маршрутная «ГАЗель» №3 и легковая машина. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 18:21. Всего в ДТП пострадали 14 человек, среди них есть дети. Почти у всех были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы. К сожалению, 72-летняя пожилая женщина от полученных травм скончалась. 64-летняя женщина госпитализирована в хирургическое отделение районной больницы. Её состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Остальные 12 человек направлены на амбулаторное лечение. В пресс-службе департамента полиции ЗКО информировали, что водитель Lada Granta, двигаясь по улице Безымянная, на пересечении с улицей Железнодорожная не уступил дорогу и столкнулся с «ГАЗель». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.