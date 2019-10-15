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Происшествия

Женщина умерла в кабинете УЗИ в Актобе

Полицейские назначили судебно- медицинскую экспертизу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в дерартаменте полиции Актюбинской области, 14 октября в дежурную часть городского отдела полиции поступил вызов о том, что в кабинете УЗИ медицинского центра скончалась 20-летняя женщина. - Полицейскими начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчико
Арайлым Усербаева
Женщина умерла в кабинете УЗИ в Актобе
Полицейские назначили судебно- медицинскую экспертизу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в дерартаменте полиции Актюбинской области, 14 октября в дежурную часть городского отдела полиции поступил вызов о том, что в кабинете УЗИ медицинского центра скончалась 20-летняя женщина. - Полицейскими начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
УЗИ женщина

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