Женщина умерла в кабинете УЗИ в Актобе

Полицейские назначили судебно- медицинскую экспертизу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в дерартаменте полиции Актюбинской области, 14 октября в дежурную часть городского отдела полиции поступил вызов о том, что в кабинете УЗИ медицинского центра скончалась 20-летняя женщина. - Полицейскими начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником". Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется расследование, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчико