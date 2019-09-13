Женщина попала под колеса автомобиля "Фольксваген" на пешеходном переходе недалеко от центрального рынка. Водитель автомобиля Владимир рассказал, что женщина неожиданно выскочила из автобуса прямо на дорогу. - Передо мной остановился пассажирский автобус, прямо на пешеходном переходе. Внезапно из него выскочила женщина 70 лет и побежала, я не успел среагировать и сбил её. Все так быстро произошло. На телефон не отвлекался, смотрел на дорогу, - говорит Владимир. Водитель сообщил, что женщину забрала карета скорой помощи. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в 12.03 скорая помощь уже была на месте ДТП. - У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области. Она доставлена в Областную многопрофильную больницу, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения. На месте работают сотрудники полиции.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.