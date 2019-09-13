ДТП произошло сегодня, 13 сентября, в 11.50 на улице Айтиева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Женщина попала под колеса автомобиля "Фольксваген" на пешеходном переходе недалеко от центрального рынка. Водитель автомобиля Владимир рассказал, что женщина неожиданно выскочила из автобуса прямо на дорогу. - Передо мной остановился пассажирский автобус, прямо на пешеходном переходе. Внезапно из него выскочила женщина 70 лет и побежала, я не успел среагировать и сбил её. Все так быстро произошло. На телефон не отвлекался, смотрел на дорогу, - говорит Владимир. Водитель сообщил, что женщину забрала карета скорой помощи. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в 12.03 скорая помощь уже была на месте ДТП. - У женщины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной области. Она доставлена в Областную многопрофильную больницу, - пояснили в пресс-службе управления здравоохранения. На месте работают сотрудники полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА