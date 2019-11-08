Женщину сбили в Уральске

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября около 8.00 по улице Курмангалиева, недалеко от инфекционной больницы, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, водитель автомашины ВАЗ-2109 двигался по улице Курмангалиева и сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. – За рулем авто находился 25-летний мужчина. 40-летняя женщина была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи с предварительными диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Фа