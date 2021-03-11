Жертв финансовой пирамиды разыскивают в ЗКО

В отношении создателей финансовой пирамиды ведется досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента экономических расследований по ЗКО, в мессенджере WhatsApp была организована финансовая пирамида под названием Sweet money, куда были вовлечены более 70 человек. – Согласно условиям, вступившие в проект люди должны были вкладывать деньги на банковскую карту Kaspi Gold и спустя 6 дней они должны получать 50-70% вознаграждения от суммы вклада. Денежные средства по структуре финансовой пирамиды распределялись вкладчикам за счет денежных с