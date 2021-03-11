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Социум

Жертв финансовой пирамиды разыскивают в ЗКО

В отношении создателей финансовой пирамиды ведется досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента экономических расследований по ЗКО, в мессенджере WhatsApp была организована финансовая пирамида под названием Sweet money, куда были вовлечены более 70 человек. – Согласно условиям, вступившие в проект люди должны были вкладывать деньги на банковскую карту Kaspi Gold и спустя 6 дней они должны получать 50-70% вознаграждения от суммы вклада. Денежные средства по структуре финансовой пирамиды распределялись вкладчикам за счет денежных с
Арайлым Усербаева
Жертв финансовой пирамиды разыскивают в ЗКО
В отношении создателей финансовой пирамиды ведется досудебное расследование, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду
68,5 млн тенге вложили жители ЗКО в финансовую пирамиду
По информации пресс-службы департамента экономических расследований по ЗКО, в мессенджере WhatsApp была организована финансовая пирамида под названием Sweet money, куда были вовлечены более 70 человек. – Согласно условиям, вступившие в проект люди должны были вкладывать деньги на банковскую карту Kaspi Gold и спустя 6 дней они должны получать 50-70% вознаграждения от суммы вклада. Денежные средства по структуре финансовой пирамиды распределялись вкладчикам за счет денежных средств, внесенных ее новыми участниками. Следует, отметить, что главной задачей пирамиды является вовлечение новых участников. Как правило, учредитель пирамиды, накопив значительную сумму, прекращает выплаты и исчезает со всеми деньгами, - сообщили в ДЭР по ЗКО. К слову в отношении организаторов начато досудебное расследование по статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой". – Если вы стали жертвой такой деятельности ювелирного салона Sweet money просим обратиться в Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области по телефону доверия +7(7112)53-84-27, - добавили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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