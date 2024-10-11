Жертвы красоты: астанчанка пострадала от инъекции косметолога

Не имея соответствующей лицензии и сертификата, провела косметическую процедуру с использованием филлера с истекшим сроком годности, в результате чего потерпевшая получила серьёзные осложнения, что привело к воспалительным процессам и последующему медицинскому вмешательству.

Жительница Астаны осуждена за оказание медицинских услуг без лицензии и причинение тяжкого вреда здоровью.

— Не имея соответствующей лицензии и сертификата, провела косметическую процедуру с использованием филлера с истекшим сроком годности, в результате чего потерпевшая получила серьёзные осложнения, что привело к воспалительным процессам и последующему медицинскому вмешательству, - говорится в сообщении генпрокуратуры.

Филлеры – это препараты, которые имеют консистенцию геля. Их инъекционно вводят под кожу для разглаживания морщин, коррекции овала лица или увеличения объема губ, щек и скул.

По информации ведомства, виновной назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду и с лишением права заниматься медицинской деятельностью.

Кроме того, с нее взыскан материальный и моральный ущерб в пользу потерпевшей в размере 5,8 млн тенге.

Приговор вступил в законную силу.