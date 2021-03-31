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Социум

Жильцы девятиэтажки в Уральске 10 дней живут без отопления

21 марта в подвале дома прорвало внутреннюю систему отопления и с тех пор жильцы более 100 квартир остались без тепла, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девятиэтажный дом №111 по улице Курмангазы является семейным общежитием. Здесь проживают более 100 семей. По словам жительницы дома Акуштап Жолдасовой, 12 марта у них прорвало трубу отопления, после чего дома было отключено тепло. – Мы обращались в 109, в ЖКХ, в АО "Жайыктеплоэнерго", в Nur Otan. Нам сказали, что мы сами должны устранять неполадки. Мы собрали по две тысячи тенге, вызвали вакуумную технику и откачали из подвала около
Арайлым Усербаева
Жильцы девятиэтажки в Уральске 10 дней живут без отопления
21 марта в подвале дома прорвало внутреннюю систему отопления и с тех пор жильцы более 100 квартир остались без тепла, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Девятиэтажный дом №111 по улице Курмангазы является семейным общежитием. Здесь проживают более 100 семей. По словам жительницы дома Акуштап Жолдасовой, 12 марта у них прорвало трубу отопления, после чего дома было отключено тепло. – Мы обращались в 109, в ЖКХ, в АО "Жайыктеплоэнерго", в Nur Otan. Нам сказали, что мы сами должны устранять неполадки. Мы собрали по две тысячи тенге, вызвали вакуумную технику и откачали из подвала около 20 машин горячей воды. Но денег не хватило, и там осталась вода. Тогда нам днем отключали отопление, а ночью включали. Но перед Наурызом вообще перестали включать. Мы до сих пор сидим без отопления и очень сильно замерзли. КСК у нас нет, никто не хочет брать наш дом на свой баланс. В квартирах очень холодно, нами никто не интересуется. Нам просто нужно, чтобы оставшуюся воду откачали и все, - говорит Акуштап Жолдасова. Женщина искренне недоумевает, почему в разгар пандемии им приходится мерзнуть в своих квартирах. – Мы находимся в "красной" зоне, заставляют носить маски и соблюдать дистанцию. Но в то же время жители более 100 квартир сидят без тепла, - возмущается женщина. Другой житель дома Армат Уметбаев говорит, что у него трое детей, которые часто болеют из-за отсутствия отопления. – Очень холодно в квартире. Дети дома ходят одетые, спят одетые, часто болеют. В каждой квартире есть дети, пожилые люди, - пожаловался мужчина. У жительницы этого дома Айнагуль Байтаковой четверо детей, один из которых является инвалидом. – Квартиру мне дали в акимате, полгода уже тут живу. Третью неделю сидим без тепла, в начале хоть по ночам давали. Днем я отправляю детей по родственникам, ночью забираю к себе, так как они маленькие и уснуть без меня не могут. Младшему ребенку всего один год. Дома холодно, обогревателей нет, купить нет возможности, - говорит Айнагуль Байтакова. В пресс-службе акима города сообщили, что у дома нет формы управления, а с проблемой отсутствия отопления жильцы сталкиваются не первый год, так как внутренние инженерные сети находятся в изношенном состоянии и требуеют капитального ремонта. – Каждый год перед началом отопительного сезона наши специалисты и работники АО "Жайыктеплоэнерго" ведут разъяснительные беседы касательно ремонта внутридомовых инженерных сетей. Однако ввиду того, что большая часть квартир сдается в аренду, жители дома мало заинтересованы в проведении ремонтных работ, а также в участии по управлению и содержанию объекта кондоминиума. Внутридомовые работы по замене системы отопления и других инженерных сетей возлагаются на собственников квартир. Согласно акту АО «Жайыктеплоэнерго» от 25 марта, отопление по этому адресу было отключено 21 марта в связи с порывом во внутренней системе отопления, - сообщили в акимате. По информации городского акимата, ранее в доме были зафиксированы аналогичные аварийные ситуации. Тогда сотрудники акимата и тепловики сами проводили откачку воды из подвала. – На основании вышеизложенного стоит отметить, что  с 2015 года специалистами отдела ЖКХ проводились многократные собрания  с жильцами данного дома касательно создания КСК/ОСИ/ПТ, а также участия в программе «Нурлы жер» модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Однако в виду малой активности жителей дома данная проблема остаётся нерешенной до настоящего времени, - заключили в акимате.
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Айнагуль Байтакова
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Акуштап Жолдасова
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
Жильцы многоэтажного дома в Уральске 10 дней живут без отопления
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акимат отопление жильцы

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