Жильцы девятиэтажки в Уральске 10 дней живут без отопления

21 марта в подвале дома прорвало внутреннюю систему отопления и с тех пор жильцы более 100 квартир остались без тепла, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Девятиэтажный дом №111 по улице Курмангазы является семейным общежитием. Здесь проживают более 100 семей. По словам жительницы дома Акуштап Жолдасовой, 12 марта у них прорвало трубу отопления, после чего дома было отключено тепло. – Мы обращались в 109, в ЖКХ, в АО "Жайыктеплоэнерго", в Nur Otan. Нам сказали, что мы сами должны устранять неполадки. Мы собрали по две тысячи тенге, вызвали вакуумную технику и откачали из подвала около